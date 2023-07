Si schiantano con la moto: due feriti gravi

Stavano percorrendo la via Aurelia a Chiavari quando, per motivi da chiarire, sono usciti fuori strada schiantandosi: l'impatto è stato violento e i due, uomo e donna, sono stati entrambi ricoverati in codice rosso.

È successo domenica 9 luglio, poco dopo la mezzanotte e mezza: sul posto i volontari della Croce Rossa di Chiavari e quella di Cogorno insieme con la Croce Verde di Cogorno, le automediche del 118 Tango 1 e Tango 2, vigili del fuoco e polizia di Stato.

Le coppia sulla quarantina è stata stabilizzata e portata all'ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni.