Scontro moto-auto, due feriti di cui una in gravi condizioni

Scontro tra un'auto e una moto in via Cavallotti, ad Albaro, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 aprile. È successo verso le 16,30.

Ad avere la peggio le due persone in sella allo scooter, una donna e un uomo: mentre l'uomo, alla guida del mezzo, è stato portato in codice giallo dalla Croce Gialla all'ospedale San Martino, la donna, passeggera, è stata accompagnata in condizioni più gravi (codice rosso) sempre al San Martino, da un'ambulanza della Croce Gialla e dall'automedica Golf 3.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico, rimasto per parecchio tempo congestionato in direzione ponente con una lunga coda.

