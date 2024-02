Schianto auto-moto in pieno centro, colpito anche un pedone: 25enne in codice rosso

Incidente stradale in corso Aurelio Saffi nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 12 febbraio), quando una moto e un'auto si sono scontrati vicino al capolinea della linea Amt 35. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 25 anni portato in codice rosso - il più grave - al San Martino con svariati traumi in tutto il corpo.

L'impatto è stato violento e la moto, scivolando, ha colpito un pedone di passaggio che fortunatamente ha riportato solo qualche contusione ed è stato portato in codice verde al Galliera.

È successo poco prima delle 15. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso (la Nsf 286 e 289) e l'automedica Golf 1.

A regolare il traffico in zona e a occuparsi dei rilievi, la polizia locale. Presente anche la polizia di Stato.