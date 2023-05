Schianto auto-moto in pieno centro: donna di 44 anni in ospedale

Schianto tra auto e moto, nella mattina di lunedì 29 maggio, in piazza Verdi, nella zona tra la stazione ferroviaria di Genova Brignole e il teatro della Corte.

Sul posto la polizia locale e l'ambulanza della Croce Bianca Genovese, chiamata in codice giallo. Non è il primo incidente che avviene in zona, in un incrocio giudicato pericoloso da diversi cittadini.

Nell'incidente, avvenuto verso le 8,20, una persona è rimasta infortunata: la motociclista, una donna di 44 anni, ha avuto la peggio e, avendo riportato svariati traumi, è stata portata all'ospedale Galliera.