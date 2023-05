Auto cappottata in lungomare Canepa: due feriti, sul posto anche i vigili del fuoco

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica in lungomare Canepa, per la precisione sulla rampa elicoidale in direzione levante.

Verso le 4,50, la viabilità è stata interrotta a causa di un'auto che si è cappottata: nell'incidente sono rimasti feriti due giovani uomini, entrambi poco più che ventenni.

Sul posto la Croce Rosa Rivarolese e la Croce d'Oro di Sampierdarena, con i vigili del fuoco per soccorrere i ragazzi ed estrarli dalle lamiere. I due, riportando più traumi in seguito allo scontro, sono stati portati in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

La circolazione è tornata alla normalità un'ora dopo, verso le 5,50.