Auto si schianta contro il muro, persone incastrate tra le lamiere: interviene l'elisoccorso

Grave incidente a Campo Ligure, dove un'auto, per motivi da chiarire, è andata a schiantarsi contro un muro in via Vallecalda.

A bordo due persone rimaste bloccate tra le lamiere: a estrarle, per consegnarle alle cure del 118, i carabinieri e poi i vigili del fuoco. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto la Croce Rossa di Campo Ligure, la Croce Rossa di Rossiglione e la Misericordia Ponente Soccorso e l'automedica Golf 5.

Sul posto sta intervenendo anche l'elisoccorso Drago per portare i feriti in ospedale: i soccorsi sono ancora sul posto e sono stati allertati in codice rosso, il più grave.