Si schianta con l'auto della notte: in ospedale in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa notte a Ne, dove un'auto ha perso il controllo per motivi da chiarire andando a schiantarsi in via Bottaro, verso le 3,15 di questa notte.

Sul posto, per soccorrere l'automobilista ferito, un uomo di 52 anni, la Croce Rossa di Cogorno e l'elisoccorso con l'automedica Tango 1.

Il 52enne è stato portato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale San Martino di Genova.