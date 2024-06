Con l'auto finisce in una scarpata, ferita un'anziana

Spettacolare incidente questo pomeriggio intorno alle 15 a Tiglieto, dove un'auto con a bordo una donna di 65 anni, per cause ancora in via di accertamento è andata fuori strada ed è finita in una scarpata.

L'anziana è rimasta ferita alla testa, fortunatamente non in maniera grave, soccorsa da 118 e Croce Rossa di Masone è stata portata con l'elicottero Grifo al San Martino di Genova.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco perché le portiere dell'auto erano rimaste incastrate e la donna non riusciva a uscire dall'abitacolo. La dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri.