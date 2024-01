Frontale tra due auto: cinque feriti (di cui tre bimbi) tutti in ospedale

Impressionante frontale tra due auto nel pomeriggio di domenica 14 gennaio a Isorelle, frazione di Savignone, sulla strada provinciale 226.

Due auto si sono scontrate per motivi da chiarire verso le 16 e il bilancio è pesante: i passeggeri di una macchina - tre bambini di 12, 10 e 8 anni e i loro genitori - sono stati portati tutti in ospedale in codice giallo, i bimbi al Gaslini e gli adulti al San Martino. Anche gli occupanti dell'altro mezzo sono stati portati in codice giallo al Villa Scassi.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, Croce Bianca Bolzaneto, Croce Verde di Busalla, Croce Verde di Pontedecimo, Croce d'Oro di Manesseno e automedica Golf 7.