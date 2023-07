Vacanza in Sardegna finisce in tragedia, morta turista ligure

Tragedia in Sardegna dove una turista originaria di Alassio, ma da tempo residente a Genova, Maria Cristina Gioia, di 59 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto la mattina di venerdì 14 luglio 2023 sulla Statale 131 nella zona di Sanluri, nel sud dell'isola.

La donna era a bordo di una moto guidata dal compagno di 62 anni, che, secondo quanto ricostruito finora, è stata tamponata da un'auto condotta da un 19enne della zona, finendo contro il guardrail. La donna è morta è sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Anche il ragazzo alla guida dell'auto è stato ricoverato in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il giovane, neopatentato, dovrà rispondere di omicidio stradale.