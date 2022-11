Investe una donna e cade dallo scooter: grave 18enne al San Martino

Grave incidente stradale nella notte a Santa Margherita Ligure. Era da poco passata la mezzanotte quando una ragazza a bordo del suo scooter ha investito una donna e poi è caduta rovinosamente a terra procurandosi diverse ferite e traumi.

In via Gramsci sono intervenute l'automedica e le ambulanza inviate dal 118, e i carabinieri. Entrambe le donne sono state trasferite in codice rosso al San Martino ma è la 18enne ad aver avuto la peggio. I medici hanno giudicato le sue condizioni molto gravi e disposto il trasferimento immediato all'ospedale.

Sulle dinamiche dell'incidente indagano i militari di Santa.