Ubriaco in scooter si schianta contro un'auto, denunciato

Patente ritirata e denuncia a piede libero per un 38enne di Rapallo che, completamente ubriaco alla guida di uno scooter, è andato a sbattere contro un'automobile in transito a Santa Margherita Ligure.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e l'uomo è stato trasportato all’ospedale di Lavagna per essere curato, sottoposto ad accertamenti ematici, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2.69 grammi per limite, ben oltre il limite di legge fissato a 0,5 g/l.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è poi stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, ma è scattata la denuncia per “guida in stato di ebbrezza alcolica”