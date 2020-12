Santa Margherita, anziano investito da un'auto: gravissimo al San Martino

Un uomo di 75 anni è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale San Martino dopo essere stato investito da un'auto in via XXV Aprile, a Santa Margherita Ligure.

L'uomo, stando alle prime informazioni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali da un'auto che si è immessa da via Costa.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza inviata dal 118, che vista la gravità delle ferite ha chiesto il supporto dell'elisoccorso per accompagnare il ferito in ospedale nel più breve tempo possibile. Le condizioni dell'uomo sono gravi: la polizia Locale di Santa Margherita ha avviato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.