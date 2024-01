Ancora un tir incastrato sulle alture: autista 'tradito' dal navigatore

Un altro tir bloccato. Il nuovo episodio si è verificato a Sant'Ilario nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024. L'autista del mezzo pesante, forse ingannato dal gps, ha sbagliato strada ed è finito sulle alture di Genova Nervi (la foto di copertina è d'archivio).

In una curva non è stato più in grado di proseguire e ha chiesto aiuto. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha bloccato la strada e ha fatto fare manovra al camionista, operazioni non semplici che hanno richiesto un po' di tempo. Alla fine il tir è tornato indietro, probabilmente con il casello di Nervi chiuso cercava un'alternativa, ma è stato 'tradito' dal navigatore.

