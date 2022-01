Incidente con il quad, in ospedale con l'elicottero

Nel primo pomeriggio di sabato 15 gennaio 2022 un uomo di 53 anni è stato soccorso dopo un incidente a bordo di un quad nella zona di via Serra di Musanego, sulle alture tra Bogliasco e Nervi. Per ragioni ancora da accertare è caduto dal mezzo e si è ferito.

Sul posto gli uomini del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e l'elicottero dei vigili del fuoco che ha caricato l'uomo a bordo e l'ha trasportato all'ospedale San Martino di Genova fortunatamente non in gravi condizioni, in codice giallo, per accertamenti.