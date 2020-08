Doppio incidente a San Fruttuoso: quattro feriti, uno è grave

Quattro persone sono rimaste ferite in due incidenti stradali, avvenuti a poche ore di distanza a San Fruttuoso. Il primo intorno alle 21 di domenica 2 agosto sul ponte di Sant'Agata, dove si sono scontrate due auto. Entrambe le persone coinvolte sono state portate all'ospedale San Martino in codice giallo.

Intorno alle 23.50 in corso Sardegna si sono scontrati uno scooter e un autocatto. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del ciclomotore, portato al San Martino in codice rosso. Meno grave l'altro guidatore, accompagnato in ospedale in codice giallo.

In entrambi i casi, oltre ai mezzi di soccorso, è intervenuta la polizia locale.