Mohtadi Doukhani travolto da un tir mentre va a scuola, tragedia nel ponente ligure

Tragedia a Bussana, frazione di Sanremo, dove uno studente di 17 anni, Mohtadi Doukhani, è stato travolto da un mezzo pensate mentre andava a scuola con la sorella e ucciso. È successo poco dopo le 7 di venerdì 23 febbraio 2024.

Nulla da fare per il ragazzino: trasportato d'urgenza in ospedale, è morto in sala operatoria. La ragazza è stata trasferita all'ospedale di Pietra Ligure in codice rosso a causa dei numerosi e gravissimi politraumi riportati.

L'autista del tir è stato rintracciato dalla polizia grazie alle descrizioni del mezzo fornite da un testimone ed è stato fermato quando aveva appena finito di consegnare la merce a un'azienda locale. Alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla.

Il tir è stato posto sotto sequestro. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. I due giovani prendevano tutte le mattine il pullman da Triora per raggiungere l'Istituto Superiore Ruffini Aicardi, che ha attivato un supporto psicologico per i compagni.

"Una notizia terribile arriva dalla Valle Armea, dove un ragazzo di 17 anni stamattina è morto dopo essere stato investito da un tir. Con lui c'era anche la sorella di 15 anni, che sta lottando per la vita all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata trasferita. A lei vanno i nostri pensieri, mentre tutta la Liguria si stringe alla famiglia di questi due ragazzi, vittime di una tragedia, su cui mi auguro venga fatta chiarezza al più presto". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti.

