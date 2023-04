Schianto auto-moto: una donna in codice rosso al San Martino

Una donna è finita al pronto soccorso in seguito a un incidente stradale. La 61enne era alla guida del suo scooter in via san Benedetto, nel quartierei di San Teodoro, quando si è scontrata con un'auto.

Le cause dello schianto sono ancora al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale, ma la motociclista ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso al San Martino.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce verde genovese e l'automedica Golf1 per prestare i primi soccorsi alla ferita.