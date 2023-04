Incidente tra giovanissimi, 14enne in scooter investe 11enne

Due giovanissimi sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 8 di mercoledì 19 aprile 2023 in corso IV Novembre a San Salvatore di Cogorno.

Sul posto è intervenuta l'automedica Tango 1, insieme a due ambulanze della Croce Rossa di Cogorno e alle forze dell'ordine per i rilievi del caso. Stando alle prime ricostruzioni il 14enne, alla guida di uno scooter, avrebbe investito il più giovane, di 11 anni.

Entrambi, medicati sul posto, sono poi stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi.