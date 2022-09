Schianto tra auto e moto, cinquantenne intubato

Grave incidente stradale in via San Quirico poco prima delle 20 di mercoledì 28 settembre 2022. Si è trattato di uno scontro tra auto e moto. Come sovente capita in questi casi, ad avere la peggio è stato il guidatore del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf2 e un'ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo, oltre alla polizia locale, in campo anche con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il ferito, un portapizze cinquantenne, ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato, intubato, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.