Tre incidenti in due ore con moto coinvolte, quattro feriti

Raffica di incidenti stradali a Genova e dintorni a cavallo dell'ora di pranzo di venerdì 15 luglio. Il primo è avvenuto intorno alle 12.30 in via San Quirico, coinvolti un autobus e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, l'automedica Golf 2 e la polizia locale. Il ferito, un ventenne, è stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Poco prima delle 14 un motociclista è rimasto ferito in frazione Forca nel comune di Lumarzo. Qui è andata l'automedica Golf 1, insieme a un'ambulanza della Croce Rossa di Gattorna. Anche in questo caso il ferito è un ventenne, portato in codice rosso al San Martino.

Infine intorno alle 14.30 altri due feriti in un incidente dove è coinvolta una moto, avvenuto sulla Via Aurelia all'altezza di Camogli. Soccorsi in questo caso affidati all'automedica Golf 6, con un'ambulanza della Croce Verde di Recco e un'altra dei Volontari di Ruta. I due sono stati portati entrambi in codice giallo al San Martino.