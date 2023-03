Valpolcevera, camion incastrato e strada chiusa

Un camion è rimasto incastrato in via San Quirico nel voltino delle ferrovie. Presente sul posto, in Valpolcevera, la polizia locale che segnala rallentamenti al traffico intorno alle ore 10, poi la strada è stata chiusa poco prima delle ore 11 per la rimozione. Una situazione simile si era già verificata in passato, l'ultimo episodio nella notte tra 10 e 11 gennaio 2023.

Mattinata complicata sul fronte del traffico a Genova. Giovedì 2 marzo 2023 la giornata si è aperta con un incidente tra un'automobile e una moto in corso Gastaldi che ha causato forti rallentamenti in direzione centro, ferito il centauro che è stato portato in codice giallo al San Martino. Problemi anche in zona Aeroporto tra rotatoria Castruccio e via Pionieri d'Italia per afflusso intenso di mezzi pesanti e poi tra corso Carbonara, corso Ugo Bassi e corso Dogali per olio sulla carreggiata. Corso Carbonara è rimasto chiuso tra le 9:30 e le 9:50 mentre corso Dogali è stato riaperto solo a senso unico alternato.

Grossi problemi anche sulla autostrada A12: alle 9 un incidente tra Chiavari e Rapallo, poco dopo un mezzo pesante in avaria: totale circa 10 chilometri di coda verso Genova.