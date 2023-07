Tir fermo in mezzo alla strada, code a levante

Disagi al traffico nella mattinata di martedì 11 luglio per raggiungere e uscire da Rapallo.

Un tir, per motivi meccanici, è rimasto fermo a San Michele di Pagana, una strada notoriamente molto stretta. Al momento il traffico procede a senso unico alternato e una colonna di auto si sta formando in entrambe le direzioni.

Per chi deve raggiungere il mare o spostarsi per altre necessità tra Rapallo e Portofino, dovrà aspettare la risoluzione del problema sotto il sole. Sul posto la polizia locale per agevolare la viabilità e il carro attrezzi in soccorso all'autotrasportatore.