Perde il controllo della moto e va a sbattere: 50enne grave in ospedale

Schianto nella notte in via San Martino. Poco prima dell'una di domenica 19 maggio 2024 un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della propria moto per cause in via di accertamento ed è andato a sbattere rimanendo gravemente ferito.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Gialla. L'uomo è stato soccorso e portato in codice rosso, con un trauma cranico, all'ospedale San Martino di Genova. La polizia locale, intervenuta con i propri agenti e con l'infortunistica, ha chiuso la strada fino alle ore 2:15 per effettuare i rilievi, l'incidente sembra essere autonomo e non risulterebbero essere coinvolti altri veicoli.

Un secondo incidente con una moto è avvenuto invece alle ore 3:30 in corso Italia, in questo caso una ragazza di 20 anni è rimasta ferita ed è stata portata in codice rosso all'ospedale.

