Filotto di auto parcheggiate: scappa, ma viene fotografato

Filotto di auto in via San Martino nella mattinata di giovedì 9 marzo 2023, intorno alle ore 9:40. Secondo una testimone, che ha pubblicato alcune fotografie sul gruppo Facebook "Sei di San Martino (d'Albaro) se", a provocare l'impatto sarebbe stato un furgone.

"Se riconoscete le vostre auto incidentate - scrive una cittadina che ha assistito all'incidente - il proprietario del furgoncino per distrazione ha fatto questo disastro, spero che sia andato dai vigili". Non sappiamo se lo abbia fatto, nel dubbio una solerte cittadina ha scattato alcune foto, per aiutare i proprietari delle auto incidentate.

Il furgoncino avrebbe quindi colpito una Toyota Aygo parcheggiata, che nell'impatto è poi andata a finire contro un Cinquecento posteggiata davanti.