Schianto tra moto: tre feriti, due sono gravi

Grave incidente a San Lorenzo della Costa, frazione di Santa Margherita Ligure. È successo intorno alle 9.30 di domenica 12 giugno 2022. Tre le persone ferite, di cui due trasferite in codice rosso in ospedale.

I mezzi coinvolti sarebbero tre moto, ma le informazioni sono ancora sommarie. Sul posto sono intervenute due automediche, altrettante ambulanze, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago e la polizia locale di Santa Margherita.

I feriti sono stati trasportati il meno grave in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, gli altri due in codice rosso al San Martino di Genova, uno in elicottero e l'altro via terra.

Articolo in aggiornamento.