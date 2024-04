San Fruttuoso, il comitato: "Ancora troppi incidenti, vogliamo zone 30 e strisce rialzate"

Incidenti stradali e strisce scolorite nel quartiere, e il comitato San Fruttuoso torna a chiedere provvedimenti all'amministrazione: "Riscontriamo troppi incidenti - dice Daniele Gatti del comitato - anche in prossimità delle cosiddette strisce intelligenti, dove è stato sradicato un paletto".

La situazione per i referenti del comitato - che avevano organizzato una Festa di Primavera per sensibilizzare la cittadinanza anche sul tema della sicurezza stradale - sta diventando invivibile: "Vorremmo, come abbiamo già ribadito, che San Fruttuoso diventasse un quartiere con sperimentazione a 30 km/h e con strisce rialzate almeno negli assi viari più trafficati. Inoltre tutte le strisce sono scolorite".

A marzo centinaia di persone si erano ritrovate in piazza per la Festa di Primavera, organizzata dal comitato San Fruttuoso con la partecipazione dell'istituto comprensivo e di altre associazioni, per chiedere alle istituzioni un quartiere più green e sicuro. Tra le proposte dei cittadini c'erano pedonalizzazioni come quella di via Pendola per collegare piazza Terralba a Martinez in sicurezza, e poi l'istituzione di zone 30, ciclabili, dossi e strisce rialzate con spazi adeguati anche per portatori di disabilità. Ma il comitato spinge anche per il riutilizzo di una vecchia galleria antiaerea che potrebbe essere impiegata come collegamento ciclopedonale tra corso Sardegna e piazza Terralba.