Tragedia a San Fruttuoso, giovane investito e ucciso

Tragedia venerdì sera in via Casoni a San Fruttuoso dove un giovane è stato investito e ucciso.

Secondo le prime informazioni, il pedone sarebbe stato travolto da una moto e sbalzato a diversi metri dal punto del violento impatto. Anche il centauro sarebbe caduto ma riportando solo alcune ferite.

Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, la polizia locale del servizio serale dell’unità territoriale Valbisagno e la squadra del nucleo infortunistica che alle 20.45 ha chiuso la via al transito per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente mortale.