Macchina della Croce Rossa travolge pedone: 24enne grave al San Martino

Ennesimo investimento pedonale sulle strade genovesi.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, una ragazza è stata travolta da una macchina della Croce Rossa in via Torti, all'intersezione con via Barrili.

L'impatto è stato devastante: la 24enne ha riportato un trauma cranico, al bacino e si è rotta una caviglia, oltre a diverse contusioni. Gli operatori della pubblica assistenza Nuova San Fruttuoso hanno utilizzato tutti i presidi di immobilizzazione e medicazione necessari e hanno trasportato la ferita in codice rosso al San Martino a bordo dell'ambulanza 287.

Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente stradale.

