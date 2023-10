Incidente in scooter, giovane si frattura volto e gamba

Un giovane di 16 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 8.20 di martedì 31 ottobre 2023 sulla strada statale 225 della val Fontanabuona nel comune di San Colombano Certenoli.

Lo scooter su cui viaggiava il giovane si è scontrato, per cause da chiarire, con un'auto. Nell'impatto il giovane ha riportato una sospetta frattura facciale e un trauma a una gamba. Sul posto sono intervenute la polizia municipale di Carasco, l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Carasco.

Mentre gli agenti si occupavano di regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso, il giovane è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, poi per fortuna le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi.