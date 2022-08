Vola con la moto e rimane incastrato, in ospedale con l'elicottero

Brutto incidente stradale nella serata di martedì 23 agosto 2022 a San Colombano Certenoli sul ponte Dante Alighieri.

Un motociclista ha perso il controllo della propria moto, probabilmente in maniera autonoma, ed è volato oltre le automobili posteggiate, rimanendo incastrato in una brutta posizione a ridosso di un muro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, ma anche i vigili del fuoco con la squadra di Chiavari per liberare il centauro e consegnarlo alle cure dei medici.

L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Grifo. Presenti sul posto anche i Carabinieri per accertare la dinamica.