Sbanda con lo scooter e finisce nella boscaglia: in rosso al San Martino

Grave incidente mercoledì sera a San Colombano Certenoli. Erano da poco passate le 20 quando un uomo a bordo del suo scooter ha sbandato ed è uscito fuori di strada. Disarcionato dalla sua moto ha fatto un volo di diversi metri ed è precipitato nella boscaglia.

Sul posto, in via del Peirano, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto il ferito nella zona impervia e lo hanno affidato alle cure del 118. Un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, seguita dall'automedica, ha accompagnato il 60enne in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi del sinistro.