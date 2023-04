Schianto tra un'auto e un'Ape: 80enne in codice rosso

L'Ape Piaggio rovesciata su un lato e l'auto colpita su un fianco. Così sono apparsi ai soccorritori i due mezzi coinvolti nell'incidente avvenuto questo pomeriggio, mercoledì 5 aprile, a San Colombano Certenoli. I vigili del fuoco hanno rimesso in carreggiata i veicoli ed estratto l'uomo rimasto incastrato nel motocarro.

Le cause dello schianto sono ora al vaglio dei carabinieri intervenuti in via Domenico Cuneo, dove già tempo fa un bus era finito contro il poggiolo di un palazzo per una mancata precedenza.

Sul posto anche due ambulanza inviate dal 118, la Cri di Cogorno e quella di Cicagna. Il ferito più grave, un uomo di 80 anni, è stato trasportato in codice rosso al San Martino.