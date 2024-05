Schianto in Fontanabuona, motociclista di 22 anni in ospedale con l'elicottero

Schianto sulla strada statale 225 della Fontanabuona nel Comune di San Colombano Certenoli in frazione Bavaggi. Intorno alle ore 19:30 di giovedì 30 maggio 2024, per ragioni in via di accertamento, si sono scontrate un'automobile e una moto. Ad avere la peggio il giovane di 22 anni alla guida del mezzo a due ruote.

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Verde di Carasco e l'automedica Tango 2, il 22enne ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico, per la gravità della situazione è stato chiamato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il ferito è stato così trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. In località Bavaggi sono intervenuti anche i carabinieri per i necessari accertamenti, inevitabili i disagi al traffico nella zona.

Foto Facebook: Territorio e Sviluppo

