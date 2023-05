Tir resta incastrato nel ponte ferroviario, traffico in tilt

In via Rolla un tir è rimasto incastrato sotto il ponte ferroviario, all’imbocco della rampa per il ponte di Cornigliano. È successo nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio 2023.

Nell’incidente non ci sono stati feriti: il conducente del mezzo pesante è uscito dalla cabina e ha chiamato i soccorsi. Sul posto la polizia locale e il carroattrezzi, in ausilio anche i vigili del fuoco che potrebbero muovere il camion con l'autogru.

Qualche problema per la viabilità per chi viaggia verso il centro o è diretto in zona Campi da quella arteria.