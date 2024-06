/ Piazza Vittorio Veneto

Investe una ragazza e scappa, la polizia locale lo trova a casa ubriaco

È successo in piazza Vittorio Veneto intorno alle 5.30. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso d'identificare il veicolo e la proprietaria. Alla guida c'era il figlio, risultato positivo all'alcol test. La giovane è stata portata in ospedale in codice giallo