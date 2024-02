Pedone investito da furgone pirata a Sampierdarena

Ieri sera, prima delle 20, si è verificato un grave incidente stradale in via Fillak a Sampierdarena. Il conducente di un furgone ha colpito un uomo di sessant'anni mentre attraversava sulle strisce pedonali, poi è fuggito senza fermarsi per prestare soccorso, rendendosi irreperibile.

Il ferito è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in ospedale in condizioni gravi ma stabili, non perdendo mai conoscenza.

Le autorità locali hanno avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto e identificare il conducente del furgone, che si suppone sia di colore chiaro. La polizia locale è intervenuta sul luogo dell'incidente con una pattuglia della zona e successivamente con la sezione Infortunistica per effettuare i rilievi tecnici. Il primo passo consiste nell'ascoltare eventuali testimoni e, non appena possibile, anche la vittima. In seguito, gli agenti cercheranno di acquisire le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona per rintracciare il furgone.