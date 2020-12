Incidente frontale sulla strada per la Guardia: tre feriti, di cui uno grave

Quello che subito non sembrava un incidente dalle gravi conseguenze, si è poi rivelato un intervento più impegnativo del previsto per il personale del 118. Poco prima delle 15 di domenica 13 dicembre 2020 due auto si sono scontrate in salita alla Guardia nel comune di Ceranesi.

Stando a quanto appreso, i due veicoli procedevano in direzioni opposte e si sono scontrati in prossimità di una curva. Ad avere la peggio è stato un anziano, valutato in codice rosso per dinamica e portato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Gli altri due feriti, meno gravi sono stati trasferiti entrambi in codice giallo al Villa Scassi.

Sul posto in totale sono intervenute tre ambulanze e l'automedica.