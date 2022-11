Furgone si ribalta in corso Aurelio Saffi, un ferito

Incidente stradale martedì pomeriggio in corso Aurelio Saffi dove un furgone si è ribaltato all'altezza del civico 5.

Il conducente del mezzo è uscito autonomamente dal mezzo ed è stato soccorso dai milite della Croce Bianca Genovese. Il 50enne, in condizioni non gravi, è stato trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Presenti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuando i rilievi del sinistro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha provocato rallentamenti in direzione levante fino alle 15 circa.

Il mezzo è stato rimesso in carreggiata e portato via da un carro attrezzi.