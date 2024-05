Pedoni investiti, tamponamenti e moto a terra: raffica di incidenti e feriti

Raffica di incidenti su strade e autostrade genovesi nella giornata di sabato 11 maggio 2024. Quello dalle conseguenze più importanti per il traffico è avvenuto sull'autostrada A26 all'altezza del bivio con l'A10 verso Genova nel tardo pomeriggio.

Sempre sull'A26, poco prima delle 19, è rimasto ferito un motociclista, portato all'ospedale di Voltri in codice giallo. Andando indietro, intorno alle 17.40 due auto si sono scontrate in via Buozzi a San Teodoro e due persone sono state soccorse e portate in ospedale, sempre in codice giallo.

Ore 17.30 un altro motociclista è rimasto coinvolto in un incidente, avvenuto in via San Bartolomeo del Fossato e portato in ospedale, anch'egli in codice giallo. Poco dopo le 16 due giovani di circa 30 anni hanno riportato escoriazioni in seguito a una caduta in moto in via Corsica a Carignano.

Intorno alle 14.30 madre e figlia sono rimaste ferite in uno scontro con un'altra auto allo svincolo di Nervi. Anche in questo caso due codici gialli. Da Genova a Rovegno, dove, poco dopo le 14, un giovane motociclista è stato soccorso e portato all'ospedale San Martino.

Dall'entroterra torniamo alla città, in particolare in lungotorrente Secca, dove, intorno alle 13.15, due moto si sono scontrate frontalmente e ad avere la peggio è stato un ragazzino di 9 anni, portato al Gaslini. In mattinata sono stati investiti tre pedoni: una donna in via Minghetti a Cornigliano, un'altra in via Molteni a Sampierdarena e un anziano in via Bartolomeo Guidobono a Castelletto.