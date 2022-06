Auto cappottata, conducente incastrato nel veicolo

Incidente venerdì mattina in via Ruspoli alla Foce. Un'auto è finita su un fianco per cause ancora da stabilire. Coinvolta nella dinamica anche un'altra macchina danneggiata sul "muso".

La scena si è verificata nella strada a senso unico davanti agli occhi sgomenti dei passanti e dei commercianti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova Est per rimettere su quattro ruote la Suzuki cappottata, gli agenti della polizia locale hanno invece effettuato i rilievi in strada.

Chi era alla guida dell'auto rovesciata è stato aiutato ad uscire dal veicolo ed è stato soccorso dai sanitari dell'automedica Golf4 e dai militi della Croce San Fruttuoso intervenuti con le ambulanze Moresco 290, Burlanso 207. Ferito anche il passeggero, entrambi sono stati ricoverati all'ospedale in codice giallo.