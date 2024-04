Schianto in moto per evitare il daino che attraversa la strada: 60enne in ospedale

Incidente stradale nel Comune di Rovegno sulla strada provinciale 18. Un uomo di circa 60 anni alla guida di un motociclo si sarebbe trovato davanti un animale, probabilmente un daino, che stava attraversando la strada e, nel tentativo di evitarlo, ha perso il controllo del mezzo a due ruote andando a sbattere. È successo poco prima delle 12:30 di lunedì 8 aprile 2024.

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza dei Volontari del Soccorso Alta Valtrebbia e l'automedica Golf 3, dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero Drago.

La missione è partita in codice rosso, poi fortunatamente le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento, scendendo così a codice giallo. Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per i necessari accertamenti.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp.