Schianto a Rivarolo, grave motociclista

Grave incidente mercoledì mattina in via Rossini a Rivarolo.

Per cause ancora da stabilire, un motociclista ha perso il controllo dello scooter andandosi a schiantare al suolo. Nell'impatto M.M. 74 anni ha riportato diverse ferite e traumi, soccorso dall'automedica Golf4 è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto al San Martino in codice rosso.

Sul posto anche una pattuglia dell'infortunistica della polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro.