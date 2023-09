Schianto in auto contro un muro: cinque feriti, uno grave

Incidente stradale a Rossiglione in via Valle Gargassa. Intorno alle 23:15 di sabato 2 settembre 2023 il conducente di un'automobile ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro un muro.

Cinque le persone a bordo, ampio il dispiegamento di forze per i soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Masone e Campo Ligure, l'automedica Golf 5 e l'elicottero Grifo.

Tre persone sono state portate in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, un'altra in codice giallo al San Martino, una è stata recuperata dall'elicottero e portata in codice rosso al San Martino per un trauma cranico e una frattura esposta. A Rossiglione sono intervenuti anche i carabinieri per accertamenti sulla dinamica dello schianto.