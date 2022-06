Perde il controllo dell'auto, colpisce veicoli posteggiati e si cappotta

Incidente stradale nel quartiere di Albaro poco prima delle cinque del mattino. In via Carlo e Nello Rosselli un'automobile con a bordo tre persone si è cappottata ed è andata a sbattere contro altre auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti del veicolo dall'abitacolo, il personale del 118 per i soccorsi e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada intorno alle 5:30. Fortunatamente le tre persone non hanno riportato gravi ferite: il conducente dell'auto ha rifiutato il ricovero, le due ragazze a bordo sono state invece trasportate in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova.

Via Rosselli è stata poi riaperta intorno alle 7:30 dopo i rilievi della polizia locale per la ricostruzione delle cause dell'incidente.