Sbalzato fuori dall'auto, cade in un burrone: morto 70enne

È purtroppo mancato il 70enne precipitato stamattina in un dirupo a Rosasco, frazione di Neirone.

I fatti poco dopo le 9 del mattino di giovedì 23 novembre: l'uomo, secondo le prime informazioni, si sarebbe scontrato contro un muro con la sua auto venendo sbalzato fuori dal mezzo e finendo in un burrone. Indagini in corso per capire esattamente come sia potuto succedere.

L'intervento dei soccorsi, in zona impervia, si è rivelato particolarmente complesso, e purtroppo in tarda mattinata è arrivata la notizia del decesso del 70enne: sul posto i vigili del fuoco con l'aiuto dell'elicottero Drago, la Croce Rossa di Gattorna e l'automedica Tango 1.