Frontale fra auto delle Poste e della Croce Rossa, un morto

Incidente mortale nel primo pomeriggio di mercoledì 22 settembre 2021 lungo la statale 35 dei Giovi al km 26,800 nel territorio comunale di Ronco Scrivia. A perdere la vita è stato un cinquantenne.

Due auto, una delle Poste e l'altra della Croce Rossa, si sono scontrate frontalmente per cause da accertare. L'impatto non ha lasciato scampo al dipendente delle Poste. L'altro guidatore, un 64enne, è stato trasportato in elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per poi rimuovere i mezzi incidentati.