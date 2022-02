Incidente a Rivarolo, morto il motociclista 19enne

Non ce l'ha fatta il giovane che giovedì sera ha avuto un incidente in via Rivarolo all'angolo con via Lanza.

Mikhele Dervishaj stava viaggiando sulla sua moto intorno alle 8 di sera quando per cause ancora al vaglio della polizia locale è stato disarcionato dal mezzo ed è andato a schiantarsi contro un muro. Avrebbe compiuto 20 anni a maggio.

Sul posto era prontamente intervenuta una squadra della Croce Rosa rivarolese che si trovava in zona per un altro servizio ma il ragazzo era già incosciente, intubato era stato trasportato in codice rosso al San Martino dove ha lottato tra la vita e la morte per tre giorni.

Questa mattina la conferma del decesso. La famiglia come ultimo gesto d'amore ha acconsentito alla donazione degli organi.

Sull'incidente mortale, l'ultimo di una drammatica lunga serie di questo inizio 2022, indagano gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire il sinistro e di stabilire se il 19enne abbia fatto tutto da solo o se siano coinvolti altri mezzi.

In particolare, gli investigatori stanno analizzando le immagini del circuito di videosorveglianza cittadina dove si vede un'auto affiancata alla moto di M.D., che viaggia sulla corsia estrema a sinistra, e non è ancora chiaro se in qualche modo i due mezzi si siano urtati causando lo schianto del centauro contro la rientranza del muro; fatto certo che l'auto ha continuato la sua marcia così come un veicolo dietro che rallenta ma se ne va senza prestare soccorso.