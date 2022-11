Schianto in scooter, 28enne in ospedale in codice giallo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di mercoledì 9 novembre a Rivarolo.

Una donna a bordo del suo scooter ha perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto in via Maritano. Secondo le prime informazioni, non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri del nucleo radiomobile e l'ambulanza inviata dal 118. La 28enne è stata trasportata all'ospedale di Voltri in codice giallo, avrebbe riportato delle fratture.

I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.