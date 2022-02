Ancora uno schianto in moto, ventenne gravissimo al San Martino

Ancora un grave incidente sulle strade genovesi.

È successo ieri sera, giovedì 17 febbraio alle 21 circa, in via Rivarolo all'altezza di via Lanza, dove un giovane si è schiantato con la sua moto. Il ventenne è stato trovato incosciente sull'asfalto dai militi della Croce Rosa rivarolese e sul posto è intervenuta anche l'automedica inviata dal 118. I soccorritori hanno intubato il centauro e lo hanno ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino.

Fino alla mezzanotte la strada è rimasta chiusa per consentire agli agenti della polizia locale della sezione infortunistica di rilevare i dati del sinistro; la dinamica è ancora da stabilire: i vigili urbani hanno raccolto le voci dei testimoni per cercare di capire se il centauro abbia compiuto tutto da solo schiantandosi al suolo o se nell'incidente sia coinvolta anche un'auto.

Determinanti saranno anche le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina per ricostruire gli eventi.